ООН выразила серьезную обеспокоенность эскалацией насилия на оккупированном Западном берегу. Управление ООН по правам человека потребовало от израильских сил «немедленно» прекратить поддерживать нападки незаконных поселенцев на палестинцев.

Комментарии прозвучали спустя несколько часов после того, как израильские поселенцы убили двух палестинцев в районе Наблуса.

Палестинская администрация сообщила, что поселенцы вошли на территорию, принадлежащую палестинцам, и напали на жителей. В то же время поселенцы утверждают, что все началось с нападения на еврейского жителя.

Напряженность на Западном берегу резко возросла после убийства 14-летнего мальчика из семьи поселенцев 12 апреля. В результате израильтяне начали волну насилия против палестинцев. С прошлой пятницы израильские силы или вооруженные поселенцы убили уже восемь палестинцев.

Палестинцы сообщили о растущем числе нападений со стороны поселенцев по всему Западному берегу. Видеоматериалы позволяют предположить, что израильские силы стояли в стороне во время инцидентов и позволяли поселенцам убивать палестинцев.

Салах Бани Джабер, мэр города Акраба, расположенного недалеко от северного города Наблус, стал свидетелем нападения поселенцев 15 апреля. Он сообщил, что около 50 поселенцев, многие из которых были вооружены, напали на членов его общины и стреляли в палестинскую молодежь, убив двоих и ранив других.

«На месте происшествия были израильские солдаты, которые стояли и смотрели, как поселенцы нападают», — сказал он. Общество Красного Полумесяца Палестины сообщило, что израильские солдаты не позволили машинам скорой помощи добраться до места происшествия и оказать помощь раненым.

Израильские военные заявили, что расследуют инцидент. Управление ООН по правам человека сообщило, что в последние месяцы палестинцы на Западном берегу «подвергались волнам нападений со стороны сотен израильских поселенцев, часто сопровождаемых или поддерживаемых израильскими силами безопасности».

«Израильские силы безопасности должны немедленно прекратить свое активное участие и поддержку нападений поселенцев на палестинцев», — заявила представитель управления Равина Шамдасани.

Также сообщалось, что поселенцы за последние два дня создали как минимум два новых аванпоста на оккупированном Западном берегу и на юге Хевронского нагорья, рядом с палестинскими общинами.

Жители этих земель теперь рискуют быть принудительно выселенными из своих домов, отметила Шамдасани. «Те, кого обоснованно подозревают в совершении уголовных преступлений, включая убийства или другие незаконные убийства, должны предстать перед правосудием в рамках судебного процесса, который соответствует международным стандартам в области прав человека, после оперативного, беспристрастного, независимого, эффективного и прозрачного расследования», — подчеркнула дипломат ООН.

МИД Великобритании также выразил обеспокоенность «шокирующим уровнем насилия» на оккупированном Западном берегу, назвав нападения поселенцев «совершенно неприемлемыми». Ранее Великобритания наряду с США и Францией ввела санкции против незаконных поселенцев.