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Россия выводит миротворцев из Карабаха
В Кремле подтвердили начало вывода российских миротворческих сил из Карабахского региона Азербайджана
Россия выводит миротворцев из Карабаха
Фото: Reuters / Others
17 апреля 2024 г.

Россия начала процесс вывода своих миротворческих сил с территории Карабаха. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию азербайджанских СМИ.

«Да, это действительно так», — сказал Песков, отвечая на вопрос о начале вывода российских военных из региона.

По сообщениям азербайджанских СМИ, первый состав и военная техника миротворческого контингента уже покинули территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе. Ожидается, что этот исторический процесс будет завершен в ближайшие дни.

Российский миротворческий контингент был временно размещен в Карабахе в 2020 году после трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией.

Однако после молниеносной военной операции Баку в сентябре 2023 года Азербайджан вернул полный контроль над Карабахом, и теперь Россия начинает выводить свои силы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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