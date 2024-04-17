Россия начала процесс вывода своих миротворческих сил с территории Карабаха. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию азербайджанских СМИ.

«Да, это действительно так», — сказал Песков, отвечая на вопрос о начале вывода российских военных из региона.

По сообщениям азербайджанских СМИ, первый состав и военная техника миротворческого контингента уже покинули территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе. Ожидается, что этот исторический процесс будет завершен в ближайшие дни.

Российский миротворческий контингент был временно размещен в Карабахе в 2020 году после трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией.

Однако после молниеносной военной операции Баку в сентябре 2023 года Азербайджан вернул полный контроль над Карабахом, и теперь Россия начинает выводить свои силы.