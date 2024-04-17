На празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии будет приглашена Россия, но не президент Владимир Путин, сообщили организаторы церемонии в МИД Франции.

Такое решение связано с тем, что именно президент РФ ответственен за развязывание российско-украинской войны, отметили в ведомстве. Кроме того, в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в военном преступлении — незаконной депортации украинских детей, уточнили в МИД. Потому приглашать руководителя РФ Париж отказывается.

В июне Франция будет отмечать 80-летие высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году. На мероприятие приглашены мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена. «Учитывая обстоятельства, президент Путин не будет приглашен для участия в праздновании годовщины высадки в Нормандии. Россию, тем не менее, пригласят, чтобы почтить важность вклада советского народа в победу 1945 года», — отметили в оргкомитете церемонии.

В МИД Франции не уточнили, что будет означать приглашение России. Представитель посольства России в Париже заявил, что миссия не может комментировать информацию и не уточнил, получали ли дипломаты приглашения. Путин присутствовал на 70-летии высадки в июне 2014 года, несмотря на то, что за несколько месяцев до этого Россия аннексировала Крым.

Владимир Путин и тогдашний президент Украины Петр Порошенко встретились в кулуарах церемонии для обсуждения деэскалации на востоке Украины. Эта встреча легла в основу будущего Минского формата для переговоров о стабилизации обстановки в восточных украинских областях.

Париж с марта занял более жесткую позицию в отношении Москвы. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку французских военных для защиты Украины от российского вторжения. Эту инициативу не поддержали в Берлине, а также в Вашингтоне и Лондоне. Однако нашлись и сторонники такого подхода: идею Макрона одобрили в Киеве, а также в странах Балтии, Канаде и в Чехии.