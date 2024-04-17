Посольство Катара в США отвергло комментарии конгрессмена-демократа Стени Хойера, который призвал Белый дом и Госдепартамент «пересмотреть» отношения с Катаром на фоне переговоров о прекращении огня в Газе.

Конгрессмен Хойер заявил 15 апреля, что Катар, который вместе с Египтом ведет переговоры о прекращении огня в секторе Газа, должен «‎‎надавить на ХАМАС». Законодатель потребовал, чтобы Доха передала палестинскому движению сообщение: если ХАМАС «продолжит блокировать прогресс в освобождении заложников и установлении временного прекращения огня», то должны быть «‎последствия»‎.

«Последствия должны включать прекращение финансирования ХАМАС или отказ в предоставлении убежища лидерам ХАМАС в Дохе. Если Катар не окажет такого давления, США должны пересмотреть свои отношения с Катаром», — сказал Хойер.

Между тем ХАМАС не согласен с обвинениями и отмечает, что именно Израиль блокирует прогресс в переговорах. Палестинское движение предлагает полное прекращение огня и освобождение всех заложников, а также полный вывод всех израильских сил из Газы. Израиль же настаивает лишь на временной паузе в боевых действиях, после чего войска страны хотят возобновить наступление и захватить Рафах на юге сектора.

Катар заявил, что комментарии Хойера «неконструктивны». «Катар лишь посредник — мы не контролируем ни Израиль, ни ХАМАС. Ответственность за достижение соглашения полностью лежит на Израиле и ХАМАС», — говорится в заявлении посольства арабской страны в Вашингтоне.

«Конечно, недавний прогресс был медленным, и конгрессмен Хойер не одинок в своем разочаровании. Но обвинения и угрозы [в адрес Катара] неконструктивны», — добавили в дипмиссии.

В Дохе также напомнили, что Катар остается одним из крупнейших союзников США в регионе, не входящим в НАТО. В стране размещены более 10 тыс. американских военнослужащих, это крупнейший военный контингент США на Ближнем Востоке.

Посольство также отклонило предложение Хойера о том, что ХАМАС не должен находиться в Катаре.

«Конечно, заманчиво сделать так, как предлагает законодатель, и отказаться от работы с, казалось бы, непримиримыми сторонами. Но полезно помнить, что посредническая роль Катара существует только потому, что в 2012 году США попросили нас сыграть эту роль, поскольку, к сожалению, Израиль и ХАМАС отказываются разговаривать друг с другом напрямую», — подчеркнули в посольстве.