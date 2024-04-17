Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития. В своей речи, помимо прочего, он затронул ситуацию в Палестине.

Президент Эрдоган заявил, что «никто не имеет ни статуса, ни потенциала, чтобы ставить под сомнение» его приверженность делу Палестины. Президент Эрдоган подчеркнул, что вся его жизнь посвящена борьбе за Палестину. «Наша жизнь обрела смысл в палестинском деле», — заявил он с трибуны парламента.

Он подчеркнул, что даже если он останется один, то будет продолжать бороться за Палестину и быть голосом угнетенного палестинского народа.

В своем выступлении глава государства сравнил ХАМАС с Национально-освободительным движением Турции в период турецкой освободительной борьбы. Он пообещал продолжать «защищать борьбу Палестины и быть голосом угнетенного палестинского народа».

«Возможно, мы не можем объяснить некоторые наши действия, но те, кто ставит под сомнение нашу приверженность делу Палестины, рано или поздно будут опозорены и увидят, какую несправедливость они совершили», — заявил глава государства.

«В отличие от некоторых, мы не узнали о положении в Газе, оккупационной политике и убийствах в отношении наших палестинских братьев только 7 октября. На всех этапах нашей более чем полувековой политической жизни мы всегда лелеяли палестинское дело как святое наследие в нашем сердце», — отметил турецкий лидер. По его словам, его движение и партия выросли в том числе на «принципе безоговорочного отстаивания палестинского дела».

«Я также должен отметить, что мы не только защищали дело Палестины, но и заплатили за это очень тяжелую цену», — подчеркнул президент. Он напомнил, что военные перевороты в Турции исторически следовали за акциями в поддержку Палестины.

Президент Турции также раскритиковал Израиль за «бесчеловечный геноцид» в Газе и на Западном берегу, назвав его «террористическим государством». Помимо прочего, глава государства анонсировал визит лидера палестинского освободительного движения в Турцию в эти выходные, где они обсудят «многое вместе».