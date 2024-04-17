В среду парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об «иностранных агентах». В стране уже не первый день проходят массовые протесты против принятия этого закона, который его противники считают авторитарным и вдохновленным Россией.

За законопроект проголосовали 83 депутата из 150. Оппозиционные депутаты бойкотировали голосование. Законопроекту предстоит пройти еще два чтения.

Независимый депутат, бывший советский и грузинский дипломат Григол Вашадзе заявил о том, что покидает законодательный орган.

«В этих условиях пребывание в парламенте не имеет для меня ни политического смысла, ни морального оправдания. Я покидаю парламент!», — заявил он, выразив надежду, что власть все же откажется от дальнейшего рассмотрения законопроекта.

Во вторник протестующие столкнулись с полицией, которая применила перцовый газ, чтобы разогнать тысячи протестующих от здания парламента. Одиннадцать человек были арестованы, один полицейский получил травмы. В среду грузинские СМИ сообщали о 7 пострадавших в результате действий полиции протестующих, находящихся в больницах, в том числе с переломами и сотрясением мозга.

Оппозиционные группы и лидеры призвали к новым протестам в среду вечером.

Закон обяжет организации, получающие более 20% своего финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве агентов иностранного влияния. Критики сравнивают этот законопроект с законом, который регулярно используетcя в РФ для подавления инакомыслия.

США, Великобритания и страны Евросоюза предостерегают от принятия законопроекта. Глава Евросовета заявил, что законопроект несовместим с ценностями ЕС, который в конце прошлого года предоставил Грузии статус кандидата на вступление в объединение.

Законопроект был первоначально внесен на рассмотрение в марте прошлого года, но вскоре был отозван после двух ночей масштабных протестов.