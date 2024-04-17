ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Харьков может стать «вторым Алеппо»
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Харьков может повторить судьбу Алеппо, если США не предоставят Украине дополнительную военную помощь
Харьков может стать «вторым Алеппо»
Харьков после ракетного обстрела, октябрь 2023 года / Фото: Reuters / Others
17 апреля 2024 г.

Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что его город может повторить судьбу сирийского Алеппо, который был разрушен в результате российских бомбардировок, если США не предоставят Украине новую военную помощь.

«Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить превращения Харькова во второй Алеппо», — сказал Терехов в интервью The Guardian.

По словам мэра, ВСУ не хватает средств противовоздушной обороны для предотвращения ракетных ударов по городу. Он утверждает, что Россия сменила тактику и теперь пытается разрушить энергетическую инфраструктуру Харькова, а также терроризирует горожан, открывая огонь по жилым районам.

Ранее президент России Владимир Путин говорил о необходимости создания «санитарной зоны» вдоль российско-украинской границы. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, такая буферная зона на территории Украины необходима, чтобы обезопасить российские регионы от ударов со стороны Киева.

По мнению Пескова, коридор позволит поместить за пределами досягаемости любое оружие, которое может быть использовано против России.

В начале вторжения Россия подвергала интенсивным обстрелам и бомбардировкам Харьков, расположенный недалеко от границы с Россией. В результате этого десятки мирных жителей были убиты, а сотни ранены. Город в наибольшей степени ощутил на себе тяжесть военных действий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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