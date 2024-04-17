Полиция задержала сотрудников Google за протест против сотрудничества с Израилем

Группа сотрудников Google задержана полицией в кампусе в Саннивейле за сидячую забастовку в знак протеста против сотрудничества технического гиганта с Израилем. Речь идет о проекте по созданию облачной инфраструктуры Nimbus на 1,2 миллиарда долларов. #trtнарусском #Google #задержание #кампус #забастовка #палестина #израиль #газа #дезинформация #полиция #trtrussian