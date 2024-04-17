Требования к отставке спикера Палаты представителей США Майка Джонсона звучат уже от его однопартийцев, среди которых республиканец Томас Масси. Основанием для этого стало предложение Джонсона принять 4 отдельных законопроекта — о поддержке Украины, Израиля и Тайваня, а также один комплексный пакет мер по нескольким направлениям.

По информации The Wall Street Journal, несмотря на критическое отношение конгрессмена Масси к дальнейшей помощи Киеву, он заявил во вторник, что присоединится к Марджори Тейлор Грин. Грин, также представляющая Республиканскую партию, ранее инициировала процесс отставки спикера.

Масси выразил мнение, что Джонсон должен дать возможность Республиканской партии выбрать нового лидера, после чего должен подать в отставку.

«Я не уйду в отставку, и, по моему мнению, это абсурдное представление, что кто-то может внести предложение об отставке, когда мы просто пытаемся выполнять свою работу. Нам нужны твердые руки у руля. Я считаю себя спикером военного времени. Я не ожидал, что этот путь будет легким», — ответил на обвинения Джонсон.

WSJ также отмечает, что Джонсон столкнулся с самым острым вызовом своему лидерству с момента вступления в должность прошлой осенью. Нарастающее недовольство республиканцев его руководством и предложение четырех различных законопроектов, которые должны быть объединены и переданы в Сенат, вызывают протест среди однопартийцев.

В свою очередь представители Демократической партии считают, что законодателям США понадобится минимум два месяца для того, чтобы пройти все бюрократические процедуры, чтобы довести альтернативный законопроект Джонсона до конца.

«Это все равно, что медленно варить Украину до смерти. <…> Я не знаю, понимает ли общественность в целом, насколько Украина сейчас близка к краю», — сказал демократ Адам Смит в понедельник.