Кыргызстан готовится к полному ограничению доступа к платформе TikTok в ближайшие дни. Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Минцифры республики уже разослала соответствующее письмо всем интернет-провайдерам страны.

В письме говорится, что в адрес Службы по регулированию и надзору поступило соответствующее распоряжение от Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана. По мнению ГКНБ, в кыргызском сегменте TikTok «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», особенно в «детском информационном пространстве».

«В целях недопущения причинения вреда здоровью детей, их интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в соответствии с пунктом 8 Правил проведения радиочастотных назначений, утвержденных постановлением правительства КР от 22 сентября 2023 года №501, и на основании статьи 21-1 Закона КР «О связи» ГКНБ просит ограничить доступ к информационному сервису TikTok на территории Кыргызской Республики и предоставить письменный ответ до 18 апреля 2024 года», - говорится в распоряжении ГКНБ.

Ранее, 30 августа 2023 года, Министерство культуры Кыргызстана объявило о прекращении деятельности TikTok в стране. Это решение вызвало широкий резонанс среди общественности. В тот же день Министерство цифрового развития призвало интернет-провайдеров немедленно принять меры для блокировки доступа к соцсети.

В конце декабря 2023 года в Минцифры заявили, что платформа пока не заблокирована «из-за ряда причин».