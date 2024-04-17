Иран решил уменьшить количество своих военных советников из Революционной гвардии в Сирии, опасаясь возможного удара Израиля. Это следует из сообщения издания The Wall Street Journal, которая ссылается на свои источники.

По данным источников из сирийских спецслужб, Революционная гвардия Ирана приняла решение эвакуировать из Сирии только высокопоставленных военных советников, оставив офицеров среднего звена, которые будут перебазированы на новые позиции.

Издание The Wall Street Journal указывает, что иранские военные предпочитают перемещаться ночью, чтобы избежать возможных израильских атак. Также сообщается, что ливанская организация «Хезболла», являющаяся региональным союзником Ирана, тоже сокращает присутствие своих офицеров в Сирии.

По информации издания, атаки Израиля по иранским объектам в Сирии могут стать частью стратегии «удара возмездия», при этом позволяющего избежать полномасштабного конфликта в регионе. Как сообщает газета, арабские чиновники утверждают, что удар Израиля будет ограниченным. Также ожидается, что Израиль уведомит своих региональных союзников среди арабских стран перед осуществлением атаки на Иран.

Ранее начальник израильского Генштаба Герци Халеви намекнул, что удар по Ирану «‎неизбежен‎»‎. При этом он отметил, что военные хотят «‎дать гражданам возможность прожить эту неделю Песаха почти как обычно‎»‎.

Вечером 13 апреля Иран осуществил запуск беспилотников и ракет в направлении Израиля, объявив это мерой возмездия за «многочисленные преступления» Израиля, включая атаку еврейского государства на консульский отдел иранского посольства в Дамаске. По данным иранских государственных СМИ, мишенями были военные объекты в Израиле.

Ответственные за оборону Израиля чиновники сообщили, что им удалось перехватить 99% из примерно 350 иранских снарядов, направленных в их сторону. В результате атаки был нанесен незначительный ущерб авиабазе Неватим.