ТУРЦИЯ
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Греция признает превосходство Турции
Глава Минобороны Греции признал, что его страна отстает от Турции в производстве дронов, и призвал «наверстать упущенное»
Греция признает превосходство Турции
Никос Дендиас / Фото: АА / Others
17 апреля 2024 г.

Турция достигла значительного прогресса в производстве беспилотных летательных аппаратов, в то время как Греция отстает в этой области. Об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас.

«Если быть искренним, Турция обладает серьезными возможностями в производстве собственных беспилотных летательных аппаратов. Она сделала шаг вперед в этом направлении. Возможно, мы не заметили этого вовремя», — сказал он.

Министр признал, что Греция не располагает инновационной системой, позволяющей широко внедрить боевые беспилотники в вооруженные силы и производить их в больших количествах. «Стране необходимо наверстать упущенное время», — подчеркнул Дендиас.

Заявления греческого чиновника происходят на фоне относительной оттепели в отношениях между Турцией и Грецией, которые на протяжении долгих лет оставались весьма напряженными.

В конце прошлого года Анкара и Афины подписали 16 документов, включая декларацию о дружбе и добрососедстве. Вместе с тем на прошлой неделе Турция раскритиковала Грецию за планы создания новых морских парков в Эгейском море, заявив, что это очередная попытка Афин «эксплуатировать эгейские проблемы».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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