Израильские военные в среду сообщили, что 14 солдат были ранены в результате обстрела беспилотниками и ракетами по одной из деревень на севере страны. Ответственность за атаку взяла на себя ливанская «Хезболла».

«В результате нападения шесть солдат получили тяжелые ранения, двое — средней степени тяжести и еще шестеро — легкие ранения», — говорится в сообщении армии Израиля.

В ответ израильские истребители нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Накуре и Ярине на юге Ливана.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Иран решил уменьшить количество своих военных советников из Революционной гвардии в Сирии, опасаясь возможного удара Израиля. По данным газеты, ливанская организация «Хезболла», являющаяся региональным союзником Ирана, тоже сократила присутствие своих офицеров в Сирии.

Вечером 13 апреля Иран осуществил запуск беспилотников и ракет в направлении Израиля, объявив это мерой возмездия за «многочисленные преступления» Израиля, включая атаку еврейского государства на консульский отдел иранского посольства в Дамаске. По данным иранских государственных СМИ, мишенями были военные объекты в Израиле.

Ответственные за оборону Израиля чиновники сообщили, что им удалось перехватить 99% из примерно 350 иранских снарядов, направленных в их сторону. В результате атаки был нанесен незначительный ущерб авиабазе Неватим.