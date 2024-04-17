ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
ХАМАС: Гордимся словами президента Эрдогана
Движение ХАМАС высоко оценило позицию и заявления президента Эрдогана в защиту палестинского народа
ХАМАС: Гордимся словами президента Эрдогана
Президент Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
17 апреля 2024 г.

Движение ХАМАС выступило с письменным заявлением вскоре после речи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

«Мы высоко ценим позицию брата, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, в его борьбе за освобождение палестинского народа, его свободы и земель», — говорится в заявлении ХАМАС. Движение также с признательностью отметило заявление турецкого лидера о том, что палестинское движение подобно национально-освободительному движению в Турции после Первой мировой войны.

В заявлении ХАМАС также говорится: «Смелые заявления и благородная позиция президента Эрдогана воплощают историческую и уникальную позицию братского турецкого народа. Наш народ запомнит наизусть эти заявления как смелый голос в пользу людей в секторе Газа, за освобождение земель нашей нации, за возвращение туда и за создание независимого государства со столицей в Иерусалиме».

Напомним, ранее турецкий лидер подчеркнул, что даже если он останется один, то будет продолжать бороться за Палестину и быть голосом угнетенного палестинского народа.

В ходе выступления президент Эрдоган также сравнил ХАМАС с национально-освободительным движением Турции в период турецкой освободительной борьбы и пообещал продолжать «защищать борьбу Палестины и быть голосом угнетенного палестинского народа».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us