Движение ХАМАС выступило с письменным заявлением вскоре после речи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

«Мы высоко ценим позицию брата, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, в его борьбе за освобождение палестинского народа, его свободы и земель», — говорится в заявлении ХАМАС. Движение также с признательностью отметило заявление турецкого лидера о том, что палестинское движение подобно национально-освободительному движению в Турции после Первой мировой войны.

В заявлении ХАМАС также говорится: «Смелые заявления и благородная позиция президента Эрдогана воплощают историческую и уникальную позицию братского турецкого народа. Наш народ запомнит наизусть эти заявления как смелый голос в пользу людей в секторе Газа, за освобождение земель нашей нации, за возвращение туда и за создание независимого государства со столицей в Иерусалиме».

Напомним, ранее турецкий лидер подчеркнул, что даже если он останется один, то будет продолжать бороться за Палестину и быть голосом угнетенного палестинского народа.

В ходе выступления президент Эрдоган также сравнил ХАМАС с национально-освободительным движением Турции в период турецкой освободительной борьбы и пообещал продолжать «защищать борьбу Палестины и быть голосом угнетенного палестинского народа».