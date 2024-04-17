ТУРЦИЯ
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Турция и Катар работают над прекращением огня в Газе
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна вместе с Катаром работает над достижением перемирия в Газе. Тем временем, по его словам, Нетаньяху пытается втянуть регион в войну, чтобы остаться у власти
Турция и Катар работают над прекращением огня в Газе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / Others
17 апреля 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани.

Фидан заявил, что Турция вместе с Катаром интенсивно работает над прекращением огня в Палестине. Он отметил, что Турция поддерживает «решение о двух государствах» и подчеркнул: «Мы, страны региона, не хотим, чтобы третьи стороны переносили свои конфликты в этот регион. Единственной жертвой является народ Газы».

По словам министра, «очевидно, что Нетаньяху пытается втянуть наш регион в войну, чтобы остаться у власти». Фидан также сообщил, что Турция и Катар «имеют здоровые отношения с ХАМАС» и «работают изо всех сил для прекращения огня». Министр высоко оценил усилия Катара, подчеркнув, что Доха «играет важную роль в этом процессе».

Коснувшись переговоров с главой политического бюро ХАМАС Исмаилом Ханией, Фидан отметил: «Мы выразили наши соболезнования господину Хании. На нашей встрече мы обсудили переговоры о прекращении огня и текущую ситуацию. Турция прилагает большие усилия для урегулирования на основе двух государств».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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