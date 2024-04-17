Министерство иностранных дел Турции обратилось к своим гражданам, находящимся в Ливане, с призывом проявлять осторожность в свете последних событий в регионе.

В заявлении отмечается, что важно избегать поездок в районы Небатие, Южный Ливан, Бекаа и Баальбек-Хермель если нет крайней необходимости.

В связи с текущей обстановкой, внешнеполитическое ведомство Турции рекомендует гражданам следить за обновлениями на официальных сайтах министерства и посольства в Бейруте, а также через социальные сети.

В случае чрезвычайных ситуаций можно связаться с посольством в Бейруте по указанным телефонам на сайте МИД Турции.

Ранее израильские истребители нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Накуре и Ярине на юге Ливана.