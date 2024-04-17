ТУРЦИЯ
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Турция предупреждает своих граждан
Министерство иностранных дел Турции предупредило своих граждан о возросшей опасности пребывания в некоторых районах Ливана
Турция предупреждает своих граждан
Министерство иностранных дел Турции обратилось к своим гражданам, находящимся в Ливане / Photo: AA
17 апреля 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции обратилось к своим гражданам, находящимся в Ливане, с призывом проявлять осторожность в свете последних событий в регионе.

В заявлении отмечается, что важно избегать поездок в районы Небатие, Южный Ливан, Бекаа и Баальбек-Хермель если нет крайней необходимости.

В связи с текущей обстановкой, внешнеполитическое ведомство Турции рекомендует гражданам следить за обновлениями на официальных сайтах министерства и посольства в Бейруте, а также через социальные сети.

В случае чрезвычайных ситуаций можно связаться с посольством в Бейруте по указанным телефонам на сайте МИД Турции.

Ранее израильские истребители нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Накуре и Ярине на юге Ливана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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