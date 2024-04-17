В немецком Ганновере полиция провела обыск в офисе ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). По информации газеты Bild, обыск начался утром в среду 17 апреля. Следственные мероприятия были инициированы из-за подозрений в нарушениях законодательства о партийных пожертвованиях.

Этим же утром земельный парламент снял иммунитет с двух депутатов партии АдГ. Один из депутатов Ансгар Шледде подозревается в том, что он хранил партийные пожертвования в размере около 48 000 евро на своем частном счете, не задекларировав их должным образом.

Кроме того, во время выборов в федеральных землях появились обвинения в том, что партия предлагала перспективные места в избирательных списках в обмен на денежные выплаты.

Полицейские обыски в офисе АдГ продолжались около трех с половиной часов. В результате были изъяты коробки с файлами и другими документами, а также носители информации, которые были помещены в полицейский фургон.

Глава регионального отделения АдГ Франк Ринк отреагировал на произошедшее, назвав обвинения против депутата Ансгара Шледде безосновательными, а обыски частью «кампании клеветы» против партии.

По последним опросам, поддержка ультраправой партии в Германии снизилась до 18%.

Ранее в совместном расследовании немецкого журнала Spiegel и чешской газеты Denik N сообщалось, что депутат Бундестага от АдГ и кандидат от этой же партии на выборах в Европарламент Петр Быстрон получал деньги от пророссийской сети влияния, которая была разоблачена европейскими спецслужбами.

Позже федеральное руководство партии АдГ вынесло предупреждение трем своим депутатам в региональном парламенте Баварии за поездку на президентские выборы в Россию в марте.