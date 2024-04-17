На презентации книги и документального фильма агентства «Анадолу» под названием «Доказательство», рассказывающих о военных преступлениях Израиля в Газе, выступил Фахреттин Алтун, глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции.

Алтун подчеркнул, что Турция не будет молчать перед безответственными убийствами палестинцев, которые совершает Израиль. Он отметил, что Турция будет использовать свои СМИ, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

По словам Алтуна, «Доказательство» — это важный исторический проект, документирующий военные преступления Израиля в Газе с 7 октября. Он подчеркнул, что эта работа имеет огромное значение для мирового сообщества, но даже она не может полностью передать всю правду о страданиях и преступлениях, совершаемых против человечности.

«Государства, считающие себя членами цивилизованного мира, открыто поддерживают Израиль, и при этой поддержке Израиль подвергает палестинцев геноциду. Документальный фильм «Доказательство» разоблачает геноцид, который упорно игнорируется», — заявил Алтун.

Алтун отметил, что сведения для фильма были получены благодаря героическому труду многих журналистов, таких как фотограф-репортер Али Джадаллах из «Анадолу», который рисковал своей жизнью.

«К сожалению, более 140 журналистов были убиты, став жертвами Израиля, который считает их стратегической целью и нарочно нападает на них», — добавил Алтун.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции напомнил, что Израиль напал на команду TRT Arabi в день праздника, в результате чего оператор Сами Мухаммед Шахада потерял ногу и еще двое журналистов были ранены. Алтун выразил благодарность и признательность журналистам, готовым пожертвовать жизнью за правду, и назвал их настоящими героями.

Фахреттин Алтун еще раз отметил работу агентства «Анадолу», которое борется с дезинформацией и работу TRT по продвижению правды с помощью международных передач.

По мнению Алтуна, региональные и глобальные игроки должны признать, что не может быть мира и стабильности ни в регионе, ни на глобальной арене, пока Палестина подвергается нападению.

«В этом контексте мы должны противостоять всем попыткам скрыть геноцид Израиля в секторе Газа. Мы должны бороться со всеми попытками нормализовать или забыть этот геноцид. Это наш долг. В этом смысле книга «Доказательство» и документальный фильм «Доказательство» представляют собой попытку лишить законной силы эти злонамеренные стратегии нормализации преступлений», — подчеркнул Фахреттин Алтун.