Израиль обдумывал вариант ответного удара по Ирану в понедельник вечером, однако решил его отложить, сообщили Axios пять израильских и американских источников.

Согласно информации издания, Израиль заявил о намерении ответить на ракетную атаку Ирана, однако представители Белого дома выразили озабоченность по поводу возможной эскалации конфликта и предупредили Израиль о том, что такие действия могут не соответствовать интересам США и Израиля. В частности, администрация президента Байдена призвала Израиль «быть осторожным» с любыми ответными мерами.

США выражают озабоченность, что ответные действия Израиля на иранскую атаку могут привести к более обширной региональной эскалации. По словам американского чиновника, неясно, насколько близко Израиль подошел к планам осуществления фактической атаки.

Израиль, по словам другого источника, проинформировал администрацию президента Байдена в понедельник о решении воздержаться от немедленного ответа. Третий источник предполагает, что даже «небольшой израильский удар» по иранской территории мог бы вызвать ответные действия Ирана. В то же время в администрации Байдена выражают надежду на то, что возможный иранский ответ будет не таким мощным.

По данным СМИ, Израиль уже второй раз за последние дни откладывает решение об ударе по Ирану.

Ранее начальник израильского Генштаба Герци Халеви намекнул, что удар по Ирану «‎неизбежен‎»‎. При этом он отметил, что военные хотят «‎дать гражданам возможность прожить эту неделю Песаха почти как обычно‎»‎.

Вечером 13 апреля Иран осуществил запуск беспилотников и ракет в направлении Израиля, объявив это мерой возмездия за «многочисленные преступления» Израиля, включая атаку еврейского государства на консульский отдел иранского посольства в Дамаске. По данным иранских государственных СМИ, мишенями были военные объекты в Израиле.

Ответственные за оборону Израиля чиновники сообщили, что им удалось перехватить 99% из примерно 350 иранских снарядов, направленных в их сторону. В результате атаки был нанесен незначительный ущерб авиабазе Неватим.