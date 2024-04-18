Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если Украина проиграет войну с Россией, это приведет к Третьей мировой войне. Он призвал Конгресс США принять долгожданный законопроект о финансировании украинской обороны.

«Если мы не будем обороняться, <…> Украина падет. Таким образом, глобальная, мировая система безопасности будет разрушена <…> и всему миру придется искать новую систему безопасности», — заявил Шмыгаль в интервью «Би-би-си».

«Или будет множество конфликтов, много таких войн. И в конце концов это может привести к Третьей мировой войне», — добавил он.

Это не впервые, когда Украина выступает с тревожным предупреждением о последствиях своего потенциального поражения. В прошлом году президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия выиграет конфликт, она может вторгнуться в Польшу, что приведет к Третьей мировой войне.

В марте этого года президент РФ Владимир Путин назвал предположения о том, что Россия может в один прекрасный день напасть на Восточную Европу, «полной чушью».

Британский генерал сэр Ричард Бэрронс, бывший командующий Объединенным командованием вооруженных сил Великобритании, недавно заявил, что Украина может потерпеть поражение уже в этом году. Это, по его словам, произойдет, если Киеву не будет предоставлены необходимые оружие и боеприпасы.

«Мы видим, как Россия наносит удары по линии фронта, имея преимущество пять к одному в артиллерии, боеприпасах и избытке людей», — заявил он.

«Украина может почувствовать, что не может победить. А когда это произойдет, почему люди захотят сражаться и умирать?», — добавил Бэрронс.

Денис Шмыгаль в свою очередь выразил «осторожный оптимизм» относительно принятия законодателями США горячо обсуждаемого законопроекта о выделении Киеву 61 млрд долларов.

«Эти деньги нужны нам вчера, не завтра, не сегодня», — добавил он.

Палата представителей должна проголосовать по пакету мер поддержки союзников США в конце этой недели. Законодательные меры включают в себя, помимо поддержки Украины, финансирование Израиля, а также американских союзников в Тихоокеанском регионе.

Президент Украины Зеленский назвал ситуацию с нехваткой вооружений «искусственным дефицитом оружия» и обратился с настоятельным призывом оказать военную помощь, чтобы избежать «катастрофической» ситуации.

В среду президент Джо Байден в своем заявлении сказал, что он немедленно подпишет пакет законов, как только он будет принят Конгрессом, «чтобы дать понять всему миру», что США «поддерживает своих друзей».

Президент Зеленский заявлял, что с 2022 года погибло около 31 тыс. украинских солдат. Однако американские чиновники считают, что погибло не менее 70 тыс. человек. По данным расследования «Би-би-си», с российской стороны погибло не менее 50 тыс. военнослужащих.