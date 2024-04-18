Комитет по ассигнованиям Палаты представителей спустя шесть месяцев споров представил законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Инициатива предусматривает выделение более $95 млрд на помощь союзникам Вашингтона. Из них $60,84 млрд — для урегулирования конфликта в Украине, при этом треть этой суммы ($23,2 млрд) пойдут на пополнение запасов оружия армии США.

Меры поддержки Украины включают положение о том, что Киев должен будет вернуть США всю выделенную экономическую помощь, военных расходов этот пункт не касается.

Однако администрация Байдена заявила, что откажется от этого требования выделить помощь Киеву в кредит.

Голосование по законопроекту пройдет уже 20 апреля, сообщил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон. Несмотря на то что законопроект выработали сами республиканцы, правое крыло Палаты по-прежнему воспринимает инициативу враждебно и намерено голосовать против.

Помимо Украины законопроект учитывает и помощь для Израиля. Тель-Авиву направят $26,38 млрд, часть из которых покроет расходы на военные операции США для отражения недавней атаки Ирана.

Около $9,1 млрд предназначены для гуманитарных нужд палестинцев, чего требовали демократы. Однако законопроект запрещает любое финансирование Агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Последнее связано с тем, что в январе Израиль обвинил сотрудников БАПОР в том, что они содействовали ХАМАС. Несмотря на то что Тель-Авив до сих пор так и не представил каких-либо доказательств, США, Великобритания, Франция и другие страны Запада заблокировали финансирование БАПОР — крупнейшей гуманитарной организации в Газе.

Общая сумма мер по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе составляет $8,12 млрд.

Спикер Джонсон уточнил, что предоставит членам Палаты представителей 72 часа — до полудня субботы — для рассмотрения законопроекта и внесения поправок перед окончательным голосованием.