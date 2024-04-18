Израиль развернул дополнительную артиллерию и бронетранспортеры к границам сектора Газа. Как сообщают израильские СМИ, Тель-Авив готовится к наземному вторжению в Рафах — последний не занятый израильской армией город Газы. Там укрываются более 1,3 млн перемещенных палестинцев.

Израильская газета «Маарив» сообщает, что войска Израиля были приведены в состояние повышенной готовности. По данным издания, главы Генштаба и Минобороны страны приняли «руководящий принцип операции», тем самым определившись с рамками наступления на Рафах.

Армия Израиля сообщила 16 апреля, что закупает 40 тыс. палаток для подготовки к эвакуации сотен тысяч палестинцев. Однако это не покроет нужд даже 5% жителей Рафаха, население которого сейчас превышает 1,3 млн человек. Госдеп США 16 апреля заявил, что его все еще не проинформировали подробно о «планах эвакуации или гуманитарных соображениях» Израиля в отношении потенциальной операции. То есть такого плана фактически нет.

Подготовка к штурму Рафаха происходит спустя 10 дней после того, как Израиль вывел основную часть своих сухопутных войск из сектора. Осталась лишь одна дивизия в районе коридора Нецарим, который теперь разделяет палестинский эксклав на север и юг. Комментируя вывод войск, глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что войскам «надо отдохнуть перед предстоящими миссиями, в том числе в Рафахе».

Но палестинцы в Газе сообщают, что на этой неделе в северной части сектора Газа вновь появились израильские сухопутные войска, в том числе в Бейт-Хануне, где танки окружили здания школ.

В течение нескольких недель Израиль повторял о намерении начать наземную операцию в Рафахе, несмотря на жесткое противодействие со стороны ближайших союзников, включая США.

Как передает CNN, премьер-министр Биньямин Нетаньяху планировал начать наступление на Рафах уже на этой неделе, однако ракетная атака со стороны Ирана вынудила Тель-Авив отложить вторжение.

Однако это не мешает израильским военным наносить удары по Рафаху. В ночь на 18 апреля израильские авиаудары вновь поразили город и несколько других городских районов. По сообщению палестинского информационного агентства «Вафа», в результате бомбардировки рынка в городе Газа погибли шесть человек.