Компания Google уволила 28 сотрудников, которые участвовали в сидячей акции протеста против соглашения с Израилем на 1,2 млрд долларов. Увольнения последовали за серией акций, в ходе которых сотрудники, часть из которых были одеты в «арафатки», прошли маршем к офису главного руководителя Google в Калифорнии. Некоторые их уволенных сотрудников также устроили сидячую забастовку в штаб-квартире компании в Нью-Йорке.

16 апреля сотрудники Google, выступавшие за прекращение деловых связей с Израилем, были арестованы после того, как заняли офис генерального директора Google Cloud Томаса Куриана в Калифорнии. Они требовали прекратить «бизнес с израильским правительством и военными, исповедующими апартеид».

Акции протеста были направлены против участия компании в проекте Nimbus стоимостью 1,2 млрд долларов, который призван предоставлять облачные услуги израильскому правительству, в том числе военным структурам.

Об увольнении сотрудников сообщило издание The New York Post со ссылкой на служебную записку Криса Рэкоу, вице-президента Google по международной безопасности. «После проведенного расследования сегодня мы уволили двадцать восемь сотрудников, которые были признаны причастными к этому. Мы продолжим расследование и примем необходимые меры», — написал Рэкоу в документе, полученном NYP.

«Они занимали офисные помещения, портили нашу собственность и физически мешали работе других сотрудников. <…> Их поведение было неприемлемым, крайне деструктивным и заставляло коллег чувствовать себя под угрозой», - пишет также вице-президент Google.

Это уже не первые акции протесты против проекта Nimbus. О его разработке стало известно еще в 2022 году. Тогда, в сентябре, десятки сотрудников Google и Amazon организовали акции протеста в Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско и Дареме, включая штаб-квартиры технологических гигантов, призывая своих работодателей отменить контракт с Израилем.

Участники акции пытались прилечь внимание к тому, что проект Nimbus укрепит политику и механизмы апартеида и репрессий против палестинцев. По опасениям экспертов организации по защите цифровых гражданских прав Access Now, израильские технологии слежки и распознавания лиц, которые проект Google призван усилить, являются одними из самых передовых в мире.