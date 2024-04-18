ТУРЦИЯ
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Анкара призывает спасти БАПОР
Замминистра иностранных дел Турции выступил в Совете Безопасности ООН, призвав международное сообщество поддержать БАПОР, которое находится под угрозой из-за действий правительства Израиля
Анкара призывает спасти БАПОР
Ахмет Йылдыз / Others
18 апреля 2024 г.

Выступая в Совете Безопасности ООН, заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз заявил, что «правительство Израиля продолжает клеветническую кампанию против Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) с помощью безосновательных утверждений».

Йылдыз подчеркнул, что страдания на оккупированных палестинских территориях достигли невиданного ранее уровня, а напряженность усиливается из-за растущего насилия со стороны израильских поселенцев на Западном берегу.

«Газа сталкивается с самым ужасным рукотворным бедствием современности. Невиданные ранее разрушения и убийства происходят прямо на наших глазах. Это душераздирающе», — сказал Йылдыз, отметив, что люди умирают от голода, а число жертв намного выше, чем сообщается.

«Целое поколение приносится в жертву ужасной жестокости, гневу и обнищанию. Это оскорбление в адрес человечества», — продолжил дипломат.

По словам Йылдыза, «среди всей этой боли БАПОР выступает как луч надежды», самоотверженно распределяя продовольствие и оказывая образовательные, медицинские и социальные услуги. Однако агентству грозит опасность, так как в результате израильских атак были убиты более 200 его сотрудников.

Йылдыз призвал международное сообщество поддержать деятельность БАПОР, подчеркнув, что поддержка Турции БАПОР «остается твердой и непоколебимой». Он также сообщил, что Турция является председателем рабочей группы по финансированию БАПОР и регулярным донором.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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