Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков распорядился, что с 1 мая коммерческие организации потеряют право на проведение экзаменов на знание русского языка для иностранцев и выдачу соответствующих сертификатов.

Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства образования в своем телеграм-канале.

Глава ведомства также выразил пожелание, чтобы в каждом регионе РФ был определен конкретный государственный ВУЗ, который получит полномочия проводить подобные аттестации.

Кроме того, в Минобразования сообщили, что будет усилен контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи документов о его успешной сдаче. О выявленных нарушениях будут сообщать в правоохранительные органы, а самих нарушителей — увольнять.

Также в ведомстве рассматривается пересмотр минимального аттестационного балла для иностранцев, желающих получить вид на жительство или гражданство РФ.

На данный момент проводить такие экзамены уполномочены 12 высших учебных заведений и одна организация, связанная с правительством Москвы.