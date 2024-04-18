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Стать россиянином будет сложнее
Минобразования РФ сообщило об ужесточении процедур по сдаче иностранцами экзаменов на знание русского языка
Стать россиянином будет сложнее
Минобразования РФ сообщило об ужесточении процедур по сдаче иностранцами экзаменов на знание русского языка / Photo: AFP
18 апреля 2024 г.

Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков распорядился, что с 1 мая коммерческие организации потеряют право на проведение экзаменов на знание русского языка для иностранцев и выдачу соответствующих сертификатов.

Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства образования в своем телеграм-канале.

Глава ведомства также выразил пожелание, чтобы в каждом регионе РФ был определен конкретный государственный ВУЗ, который получит полномочия проводить подобные аттестации.

Кроме того, в Минобразования сообщили, что будет усилен контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи документов о его успешной сдаче. О выявленных нарушениях будут сообщать в правоохранительные органы, а самих нарушителей — увольнять.

Также в ведомстве рассматривается пересмотр минимального аттестационного балла для иностранцев, желающих получить вид на жительство или гражданство РФ.

На данный момент проводить такие экзамены уполномочены 12 высших учебных заведений и одна организация, связанная с правительством Москвы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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