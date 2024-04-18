За 100 дней до начала Олимпийских игр в Париже французская полиция провела самое масштабное выселение мигрантов. Десятки жандармов очистили импровизированный лагерь в заброшенном здании автобусной компании в южном пригороде Парижа Витри-сюр-Сен.

В лагере проживало около 450 мигрантов, все они оказались на улице. Работники благотворительных организаций обеспокоены тем, что власти Парижа просто выселяют людей, не предоставляя какой-либо долгосрочной помощи в поиске жилья. Мигрантам лишь предложили автобусы, чтобы уехать из Парижа в другие города — Орлеан или Бордо. Часть мигрантов решили отправить во временные фильтрационные пункты.

Масштабная операция стала частью усилий властей по ликвидации лагерей бездомных и мигрантов в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже. Французские благотворительные организации раскритиковали действия полиции, назвав их «социальной чисткой» города.

«Сквот, который зачистили, был самым большим во Франции. За год из-за Олимпиады он стал вдвое больше. В прошлом году власти выселили мигрантов из окрестностей Олимпийской деревни, и многие перемещенные люди пришли сюда за убежищем», — отметил Поль Алауси из гуманитарной организации «Врачи мира».

Операция по расчистке территории будет продолжаться в течение нескольких дней. Среди 450 жителей лагеря было 20 детей и 50 женщин, сообщили в благотворительной организации. Правозащитные группы, работающие с бездомными и другими уязвимыми группами населения, уже несколько месяцев выражают свою обеспокоенность действиями парижской полиции. Они особенно громко высказываются об ускоренных темпах ликвидации лагерей по мере приближения Игр, предупреждая о тяжелых последствиях для тех, кто оказывается без крова.

Ранее в этом месяце французская полиция расселила около 50 мигрантов, включая семьи с маленькими детьми, из лагеря перед парижской мэрией. При этом, как сообщают благотворительные организации, мигрантам не помогают — их просто убирают с улиц Парижа, перекладывая решение проблемы на другие города Франции.