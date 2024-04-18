Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что приветствует решение лидеров Евросоюза ввести новые санкции против Ирана.

«Я поздравляю страны ЕС с решением ввести санкции, — написал министр в соцсети X. — Иран нужно остановить сейчас, пока не стало слишком поздно».

17 апреля лидеры ЕС решили расширить санкции против Ирана на фоне ракетного удара по Израилю. Главный мотив европейских санкций, как отмечает агентство Reuters, — сдержать Израиль от ответного нападения на Иран. Иран выпустил свыше 350 беспилотников и ракет по Израилю в ответ на израильский удар по иранскому посольству в Дамаске. Тель-Авив дал понять, что намерен нанести ответный удар по Ирану, но не сообщил, каким образом.

Лидеры ЕС, а также США и Великобритании призвали Израиль отказаться от дальнейшей эскалации. Вместо военных мер ЕС предлагает сосредоточиться на экономических. «Очень важно сделать все, чтобы изолировать Иран», — заявил председатель европейского саммита Шарль Мишель. Он уточнил, что новые санкции ЕС будут направлены против иранских компаний, участвующих в производстве беспилотников и ракет. Италия, председательствующая в G7, высказалась в пользу санкций против поставщиков оружия, связанных с атакой на Израиль.

У ЕС уже есть несколько пакетов санкций против Ирана, введенных за нарушения прав человека, распространение оружия массового уничтожения и поддержку Тегераном войны России в Украине. Германия, Франция и несколько государств ЕС рассматривают возможность расширения схемы, направленной на ограничение поставок иранских беспилотников в Россию, а также поставок ракет иранским прокси на Ближнем Востоке.

Бельгия предложила ввести санкции против Революционной гвардии Ирана, но канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что это требует дальнейших юридических проверок.

Reuters констатирует: Иран вряд ли столкнется с более суровым экономическим наказанием, поскольку ЕС опасается, что санкции приведут к сокращению иранского предложения на рынке нефти и росту цен на топливо.