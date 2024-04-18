Израиль потратил свыше $1 млрд, чтобы отразить массированный удар беспилотниками и ракетами со стороны Ирана 14 апреля, сообщил бывший экономический советник армии Израиля Рим Админойх.

«Стоимость обороны оценивается в 4–5 млрд шекелей ($1,08–1,35 млрд)», — заявил военный. «Одна ракета Arrow, использованная для перехвата иранской баллистической ракеты, стоит $3,5 млн, а стоимость одной ракеты David Sling составляет $1 млн. И это не считая вылетов самолетов, которые участвовали в перехвате иранских беспилотников», — отметил советник. «Я говорю только о перехвате того, что запустили иранцы, а не о разрушениях, которые на этот раз были незначительными», — добавил Админойх.

Йошуа Калиски, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве, сообщил The Wall Street Journal (WSJ), что расходы «были огромными» и сопоставимы с теми, которые Израиль понес за все время арабо-израильской войны 1973 года.

При этом неизвестно, сколько Иран потратил на свои атаки. Стоимость одной иранской баллистической ракеты — порядка $100 тыс. В ночь на 14 апреля Иран произвел около 350 ракетных и беспилотных ударов по Израилю в ответ на нападение на иранское консульство в Дамаске.

Даниэль Хагари, представитель израильской армии, заявил, что Тель-Авив перехватил 99% иранских ракет и беспилотников. Однако некоторые ракеты все же преодолели израильскую оборону и поразили авиабазу Неватим на юге страны, а также военный объект на оккупированных Голанских высотах. Тегеран заявил, что половина ракет успешно поразила израильские цели. Хотя, как отмечают источники WSJ, как минимум 50% иранских ракет упали сразу после запуска или вообще не смогли вылететь из шахт из-за плохого качества сборки.