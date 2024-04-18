Совбез ООН планирует провести голосование по вопросу о предоставлении полноправного членства Палестине уже в пятницу, 19 апреля. США, ключевой союзник Израиля, намерены заблокировать резолюцию, поскольку она фактически признает существование палестинского государства, сообщает агентство Reuters.

Совет из 15 членов должен проголосовать по резолюции Алжира, которая рекомендует Генеральной Ассамблее ООН из 193 членов принять Государство Палестина в члены ООН.

Для принятия резолюции Совета требуется не менее девяти голосов «за» и отсутствие вето со стороны США, Великобритании, Франции, России или Китая. По словам дипломатов, опрошенных Reuters, резолюцию могут поддержать 13 членов Совета, однако США используют свое право вето, чтобы не пропустить резолюцию.

Вашингтон ранее заявил, что создание независимого палестинского государства должно происходить через прямые переговоры между сторонами, а не в ООН. «Мы не считаем, что принятие резолюции в Совете Безопасности обязательно приведет нас к тому, что мы сможем найти решение о создании двух государств в будущем», — заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Сейчас Палестина имеет статус государства-наблюдателя при ООН, это считается фактическим признанием государственности, предоставленным Генассамблей ООН в 2012 году. Однако заявка на полноправное членство в ООН должна быть одобрена Совбезом, а после — двумя третями Генассамблеи.

ООН давно поддерживает концепцию двух государств — арабского и еврейского — живущих бок о бок в безопасных и признанных границах. Палестинцы хотят создать государство на Западном берегу, в восточном Иерусалиме и секторе Газа — на всей территории, захваченной Израилем в 1967 году. Тель-Авив выступает против создания независимой Палестины, утверждая, что это навредит безопасности Израиля.

Постпред страны при ООН Гилад Эрдан обвинил Совбез в «трате времени на содействие созданию палестинского террористического государства». В то же время большинство государств Азии, Африки, Южной Америки заявили, что готовы поддержать заявку Палестины.

Членство в ООН открыто для всех «миролюбивых государств», которые принимают обязательства, предусмотренные Уставом ООН, способны и готовы их выполнять.