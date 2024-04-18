Египетские официальные лица заявили, что США одобрили план Израиля вторгнуться в южный город Газы Рафах в обмен на «ограниченную» атаку на Иран, сообщает Al Araby Al Jadeed.

Согласно сообщению египетских источников, силы ВС Египта на Северном Синае находятся в «состоянии высокой готовности» после переговоров с израильскими чиновниками на прошлой неделе по планируемому вторжению в Рафах.

Также было расширено размещение лагерей для перемещенных лиц в Хан-Юнусе на юге Газы в ожидании вторжения.

Ни один израильский чиновник не прокомментировал эти заявления египетских источников, однако ранее израильские СМИ сообщили, что Израиль направил дополнительную артиллерию и бронетранспортеры к границам сектора Газа и находится в состоянии повышенной готовности к наземному вторжению в Рафах - последний не занятый израильской армией город Газы, где укрываются более 1,3 млн перемещенных палестинцев.

До этого глава Генштаба Израиля Герци Халеви намекнул, что удар по Ирану «неизбежен».

Напряженность на Ближнем Востоке возросла после ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана 13 апреля, который Тегеран назвал ответом на «преступления» Израиля. Израильская система обороны смогла перехватить большую часть иранских снарядов.