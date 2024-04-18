Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал президента Саломе Зурабишвили «агентом мировой партии войны» и обвинил ее в том, что она транслирует иностранные интересы. «Сама Саломе Зурабишвили является агентом иностранного влияния. Соответственно, единственный, чьим голосом является Зурабишвили, — это соответствующая иностранная держава, мировая партия войны, о которой мы много раз говорили», — подчеркнул премьер, не уточняя, о какой именно державе идет речь.

Таким образом политик отреагировал на критику со стороны президента из-за закона об иноагентах. 17 апреля Зурабишвили заявила, что намерена наложить вето на спорный закон, который продвигает правящая партия «Грузинская мечта». Инициатива обяжет все компании и негосударственные коммерческие организации (НКО), которые получают больше 20% финансирования из-за рубежа, помечать свой статус «иностранных агентов».

Парламент принял законопроект на первом слушании 17 апреля, несмотря на многотысячные протесты в Тбилиси и других городах страны, а также жесткую критику со стороны оппозиции и западных партнеров Грузии. Премьер Кобахидзе настаивает, что принятие закона — это «вопрос чести» для его правительства и страны, поскольку инициатива напрямую влияет на суверенитет. По его словам, закон «уменьшит искушение для доноров финансировать неправильные действия».

Среди таких премьер назвал попытки «организовать революцию, пытаться украинизировать нашу страну», намекая на Оранжевую революцию и Майдан в Украине. Премьер-министр Кобахидзе заявил, что предстоящие парламентские выборы в Грузии также станут «референдумом» по закону об иностранных агентах. В этом контексте он призвал президента Зурабишвили не высказываться от имени народа.

Кобахидзе также подчеркнул, что правящая партия «привержена европейскому пути». По его словам, «закон на самом деле европейский, потому что он основан на одной из главных европейских ценностей» — прозрачности и подотчетности. Однако сразу несколько международных партнеров Грузии, включая ЕС, США, НАТО и Германию, заявили, что «законопроект не имеет ничего общего с западным законодательством».

Премьер-министр обрушился с критикой на канцлера Германии Олафа Шольца и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, отметив, что они не привели ни одного аргумента, почему закон не соответствует законодательству ЕС. При этом Кобахидзе заявил, что посол Германии в Грузии «распространяет неверную информацию» и обвинил его в связях с оппозицией.