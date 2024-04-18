Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе находится на стадии завершения своих задач. Об этом на еженедельном брифинге для прессы сообщил официальный спикер Министерства национальной обороны Турецкой Республики контр-адмирал Зеки Актюрк.

«В соответствии с меморандумом, подписанным между Турецкой Республикой и Российской Федерацией, продолжаются усилия по завершению миссий совместного турецко-российского центра, действующего в азербайджанском Агдаме с 30 января 2021 года с целью взаимно координируемого контроля за прекращением огня и предотвращения нарушений в Карабахском регионе», — сообщил Актюрк.

Он также подчеркнул, что Анкара и Баку верны формуле «два государства, один народ» и едины в ее понимании.

Кроме того, пресс-секретарь оборонного ведомства Турции обозначил стратегическую важность сотрудничества со странами балканского региона, ТРСК и африканскими странами.

Он сообщил, что 22 апреля в Афинах пройдет встреча по мерам укрепления доверия с участием делегаций Турции и Греции. Он также отметил недавний визит командующего 3-й механизированной пехотной бригадой Греции в 54-ю механизированную пехотную бригаду Турции в Эдирне.

Зеки Актюрк сообщил также о нейтрализации турецкими силовыми структурами 75 террористов за последние полмесяца на территории севера Ирака и Сирии.

Представитель Минобороны Турции также отчитался о ряде совместных учений турецких войск с союзниками по НАТО, в том числе с ВС США и Германии.

«Проведены тренировки по дозаправке в воздухе и совместному наведению атакующих самолетов с 2 самолетами В-1В ВВС США в сопровождении наших F-16. <…> Проведены учения между фрегатами ВМС Турции TCG Bandırma и немецкими войсками FGS Baden Württemberg», — сообщил Зеки Актюрк.