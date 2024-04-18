ПОЛИТИКА
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В Дубае полицейские не дали утонуть во время наводнения коту
В Дубае полицейские спасли кота, который буквально свисал с ручки двери автомобиля, за которую чудом зацепился во время наводнения. По данным национального метеорологического центра, в ОАЭ во вторник выпало рекордное количество осадков за 75 лет наблюдений.Власти уже предупредили, что ожидаются новые проливные дожди и ураганный ветер. #trtнарусском #дубай #спасение #кот #потоп #спасатели #оаэ #кошка #наводнение #осадки #trtrussian
титиьт / Others
18 апреля 2024 г.
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