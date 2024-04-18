В Дубае полицейские не дали утонуть во время наводнения коту

В Дубае полицейские спасли кота, который буквально свисал с ручки двери автомобиля, за которую чудом зацепился во время наводнения. По данным национального метеорологического центра, в ОАЭ во вторник выпало рекордное количество осадков за 75 лет наблюдений.Власти уже предупредили, что ожидаются новые проливные дожди и ураганный ветер. #trtнарусском #дубай #спасение #кот #потоп #спасатели #оаэ #кошка #наводнение #осадки #trtrussian