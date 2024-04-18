Гражданин Германии и гражданин России были арестованы немецкой полицией по подозрению в подготовке диверсий, в том числе на военных объектах США. Об этом сообщили власти ФРГ в четверг.

Силы госбезопасности провели обыски в домах и на рабочих местах двух подозреваемых, обвиняемых в работе на иностранную спецслужбу. По заявлению прокуроров, один из них с октября прошлого года обсуждал планы диверсий с человеком, связанным с российской спецслужбой, заявили прокуроры.

Власти ФРГ также сообщили, что целью диверсий был подрыв усилий союзников Украины по поддержке ее обороны, Они отметили, что Германия является регулярной целью российских шпионских операций.

Германия стала одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

«Наши органы безопасности предотвратили возможные атаки, которые были направлены на подрыв нашей военной помощи Украине», - заявила глава МВД страны Нэнси Фезер.

Сообщается, что подозреваемый гражданин ФРГ был подготовлен к совершению взрывов и поджогов на военных объектах, в том числе на тех, где действовали американские войска. Он, по словам правоохранителей, также делал фото- и видеосъемку военного транспорта и техники.

Прокуратура также подозревает, что подозреваемый Дитер С., чья фамилия не разглашается в связи с законами о конфиденциальности, был бойцом поддерживаемых РФ сепаратистских сил на востоке Украины с декабря 2014 года по сентябрь 2016 года.

Кремль заявил, что не располагает информацией об арестах, а российское посольство в Берлине сообщило, что не получало официального уведомления. Посольство США также пока не прокомментировало это событие.

«Мы продолжим оказывать масштабную поддержку Украине и не позволим себя запугать», - заявила глава немецкого МВД Нэнси Фезер.