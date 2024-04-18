Выводы саммита ЕС по Турции, состоявшегося в Брюсселе 17-18 апреля 2024 года, являются очередным примером отсутствия у Евросоюза стратегического видения в отношении Турции и глобальных событий. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что, несмотря на заявление о наличии «стратегического интереса ЕС в развитии сотрудничества» с Турцией, Евросоюз «не принял конкретных решений по рекомендациям совместного заявления об отношениях Турции и ЕС, которое было подготовлено Еврокомиссией и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

В заявлении подчеркивается неприятие Турцией подхода, «при котором прогресс в отношениях Турции и ЕС связывается с кипрским вопросом». Анкара считает необходимым «отказаться от понимания, которое сводит многогранные отношения между блоком и Турцией к кипрскому вопросу, так как «такое мышление не может внести позитивный и конструктивный вклад» ни в решение этой проблемы, ни в другие региональные и глобальные вопросы.

Оставаясь страной-кандидатом, «Турция сохраняет приверженность членству в ЕС», но при этом отвергает избирательное ограничение сотрудничества определенными областями, говорится в официальном заявлении.

Анкара также заявила, что пересмотрит диалог с ЕС «на основе взаимности, учитывая темпы, уровень и масштабы шагов ЕС в отношении Турции».