Россия планирует начать крупное наступление с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей в июне. Об этом 17 апреля в интервью для The Washington Post заявил начальник украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

По словам Буданова, после этого россияне переключат свое внимание на ноябрьские выборы в США и их последствия.

«Цель — закрепить за собой как можно больше территории до инаугурации вашего (Соединенных Штатов — прим. ред.) президента», — заявил Буданов, отметив, что на действия РФ могут повлиять результаты ноябрьских выборов в США.

Буданов также предположил, что Россия считает выгодным переизбрание Дональда Трампа в качестве президента, который, по их мнению, готов официально признать их военные успехи.

22 марта командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк сообщил, что РФ планирует увеличить численность вооруженных сил численностью до 100 тыс. человек и более. По его мнению, это может указывать на серьезные планы летнего наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил в интервью CBS, что Россия готовит новое наступление на конец мая или начало июня. Он добавил, что несмотря на то, что Украина усиленно готовится к этим событиям, ее войска по-прежнему испытывают острую нехватку боеприпасов.