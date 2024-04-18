В иранских социальных сетях запущена кампания, озаглавленная хэштегом «война против женщин». Активисты призывают задокументировать свой опыт и наблюдения относительно репрессий, проводимых правительством в отношении противников обязательного ношения хиджаба.

Появились сообщения, в которых подробно описывается применение репрессивной тактики, особенно в отношении студенток высших учебных заведений. Кроме того, сообщается о давлении на гражданских активистов, политических диссидентов, женщин-политзаключенных и деятелей культуры.

На иранских улицах, как сообщают местные активисты, уже четвертый день подряд повсеместно присутствиует полиция и силы моральной безопасности. На этом фоне в среду из разных городов Ирана поступали многочисленные сообщения о притеснениях и преследованиях женщин по поводу их внешнего вида.

Журналистка Самира Рахи сообщила через социальные сети, что в Карадже полиция нравов задержала 12-летнюю девочку. Кроме того, на распространенном в социальных сетях снимке видно, как сотни спецназовцев окружили один из столичных театров. Юридическая группа «Дадбан» опубликовала видео, на котором запечатлен насильственный арест молодой женщины в Тегеране.

Расследования, проведенные изданием IranWire, свидетельствуют о повышенном давлении на студенток в различных университетах. Сотрудники службы безопасности в университете Санандаджа преследовали студенток под предлогом «неподобающей» одежды, угрожая возбудить уголовные дела. У некоторых студенток конфисковали студенческие билеты и предупредили, что их лишат социального обеспечения и отчислят из учебных заведений, если они не будут соблюдать утвержденные университетом стандарты одежды.

Полицейское управление столицы Ирана объявило, что с субботы будет усилен контроль по соблюдению закона об обязательном ношении хиджаба. Они предупредили иранских женщин и девушек о правовых последствиях в случае их несоблюдения.