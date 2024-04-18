Украинские войска провели атаку на российский военный аэродром в Джанкое в оккупированном Крыму. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Зеленский поблагодарил ВСУ и главнокомандующего Александра Сырского за операцию, но не стал вдаваться в ее подробности.

«Сегодня Вооруженные cилы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому. Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость», — сказал Владимир Зеленский.

Взрывы в районе аэродрома прогремели рано утром 17 апреля. Местные блогеры и телеграм-каналы публиковали кадры крупного пожара в окрестностях Джанкоя, на северо-востоке полуострова.

Позже в течение дня партизанская группировка «Атеш», действующая на аннексированных территориях Украины, заявила, что в результате атаки была поражена российская система ПВО С-400 и военный командный пункт.

Позже в этот же день пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что военный аэродром в на северо-востоке полуострова является для Украины «законной целью».

Российские власти события на Джанкойском аэродроме не комментировали.