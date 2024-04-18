Мецамор может стать новым Чернобылем?

Армянская атомная электростанция Мецамор представляет угрозу для всего региона. Об этом в интервью TRT на русском заявила замдиректора Центра Евразийских исследований Гейдара Алиева Наджиба Мустафаева. По ее словам, Международное сообщество должно проявить максимальную политическую волю и принудить Армению приостановить деятельность АЭС. Ранее МАГАТЭ и ЕС пришли к выводу, что состояние безопасности Мецаморской атомной электростанции не соответствует современным требованиям. #trtнарусском #армения #атомнаяэлектростанция #опасность #угроза #кавказ #южныйкавказ #интревью #экология #загрязнение #мецамор #чернобыль #trtrussian