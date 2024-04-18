ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Иран задумался о ядерном оружии
Тегеран намерен пересмотреть ядерную доктрину. В 2019 духовный лидер Али Хаменеи называл ядерное оружие «харамом»
Иран задумался о ядерном оружии
Иран задумался о ядерном оружии / Photo: Reuters
18 апреля 2024 г.

Иран может пересмотреть свою ядерную доктрину на фоне угроз со стороны Израиля. Об этом заявил в четверг высокопоставленный офицер Революционной гвардии Ирана. Он подчеркнул, что до сих пор ядерная программа Тегерана осуществлялась лишь в мирных целях.

«Угрозы сионистского режима в отношении ядерных объектов Ирана позволяют пересмотреть нашу ядерную доктрину и отойти от прежних соображений», — цитирует иранское информагентство Tasnim Ахмада Хагталаба, военного чиновника-гвардейца, отвечающего за ядерную безопасность.

«Если сионистский режим захочет предпринять действия против наших ядерных центров и объектов, мы непременно и решительно ответим передовыми ракетами против их собственных ядерных объектов», — добавил он.

Тем временем израильские эксперты говорят, что Израилю не составит труда поразить цели на территории Ирана. По их словам, у Ирана устаревшие военно-воздушные силы и собственные системы ПВО, основанные на старых российских и советских моделях. Такие системы были развернуты в Сирии с 2015 года, что дало израильским пилотам многолетний опыт борьбы с ними, сообщил Цвика Хаймович, бывший начальник израильской противовоздушной обороны.

«Наши ВВС и ВВС коалиции летали в таких условиях. Они знают, как эффективно справляться с этой системой», — отметил Хаймович.

В 2021 году тогдашний министр разведки Ирана заявил, что давление Запада может подтолкнуть Тегеран к созданию ядерного оружия, разработку которого духовный лидер страны Али Хаменеи запретил фетвой (религиозным указом — прим. ред.) около 20 лет назад.

«Создание и накопление ядерных бомб — это неправильно, а их использование — харам. <…> Хотя у нас имеются ядерные технологии, Иран решительно избегает их использования», — заявлял Хаменеи уже в 2019 году.

Непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном о возобновлении ядерного пакта, заключенного в 2015 году, зашли в тупик 7 лет спустя. Соглашение, направленное на то, чтобы удержать Иран от создания ядерного оружия, требовало от Тегерана принять ограничения на свою ядерную программу и допустить расширенные инспекции ООН в обмен на прекращение санкций ООН, ЕС и США.

Рафаэль Гросси, глава ядерного наблюдателя ООН, заявил в феврале, что Иран продолжает обогащать уран с чистотой до 60%, что намного превышает потребности в коммерческом использовании ядерных технологий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us