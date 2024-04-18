Иран может пересмотреть свою ядерную доктрину на фоне угроз со стороны Израиля. Об этом заявил в четверг высокопоставленный офицер Революционной гвардии Ирана. Он подчеркнул, что до сих пор ядерная программа Тегерана осуществлялась лишь в мирных целях.

«Угрозы сионистского режима в отношении ядерных объектов Ирана позволяют пересмотреть нашу ядерную доктрину и отойти от прежних соображений», — цитирует иранское информагентство Tasnim Ахмада Хагталаба, военного чиновника-гвардейца, отвечающего за ядерную безопасность.

«Если сионистский режим захочет предпринять действия против наших ядерных центров и объектов, мы непременно и решительно ответим передовыми ракетами против их собственных ядерных объектов», — добавил он.

Тем временем израильские эксперты говорят, что Израилю не составит труда поразить цели на территории Ирана. По их словам, у Ирана устаревшие военно-воздушные силы и собственные системы ПВО, основанные на старых российских и советских моделях. Такие системы были развернуты в Сирии с 2015 года, что дало израильским пилотам многолетний опыт борьбы с ними, сообщил Цвика Хаймович, бывший начальник израильской противовоздушной обороны.

«Наши ВВС и ВВС коалиции летали в таких условиях. Они знают, как эффективно справляться с этой системой», — отметил Хаймович.

В 2021 году тогдашний министр разведки Ирана заявил, что давление Запада может подтолкнуть Тегеран к созданию ядерного оружия, разработку которого духовный лидер страны Али Хаменеи запретил фетвой (религиозным указом — прим. ред.) около 20 лет назад.

«Создание и накопление ядерных бомб — это неправильно, а их использование — харам. <…> Хотя у нас имеются ядерные технологии, Иран решительно избегает их использования», — заявлял Хаменеи уже в 2019 году.

Непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном о возобновлении ядерного пакта, заключенного в 2015 году, зашли в тупик 7 лет спустя. Соглашение, направленное на то, чтобы удержать Иран от создания ядерного оружия, требовало от Тегерана принять ограничения на свою ядерную программу и допустить расширенные инспекции ООН в обмен на прекращение санкций ООН, ЕС и США.

Рафаэль Гросси, глава ядерного наблюдателя ООН, заявил в феврале, что Иран продолжает обогащать уран с чистотой до 60%, что намного превышает потребности в коммерческом использовании ядерных технологий.