Сотни людей вышли на митинг в Лондоне с призывом прекратить продажу оружия Израилю

Сотни демонстрантов собрались в центре Лондона, чтобы выразить протест против продажи оружия Израилю и призвать к прекращению огня в Газе.Ранее Совет ООН по правам человека поддержал запрет на поставки оружия: 28 стран проголосовали за, шесть против и 13 воздержались. США и Германия, поставляющие в Израиль наибольшее количество оружия, проголосовали против. #trtнарусском #лондон #палестина #израиль #митинг #оружие #trtrussian