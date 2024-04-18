ПОЛИТИКА
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Сотни людей вышли на митинг в Лондоне с призывом прекратить продажу оружия Израилю
Сотни демонстрантов собрались в центре Лондона, чтобы выразить протест против продажи оружия Израилю и призвать к прекращению огня в Газе.Ранее Совет ООН по правам человека поддержал запрет на поставки оружия: 28 стран проголосовали за, шесть против и 13 воздержались. США и Германия, поставляющие в Израиль наибольшее количество оружия, проголосовали против. #trtнарусском #лондон #палестина #израиль #митинг #оружие #trtrussian
тититьи / Others
18 апреля 2024 г.
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