Военный журналист Гейдар Мирза: вывод российских миротворцев из Азербайджана не займет много времени

Военный журналист Гейдар Мирза рассказал в интервью TRT на русском, почему нет ничего неожиданного в досрочном выводе российских миротворцев из Азербайджана. Напомним, миротворческий контингент РФ находился в Карабахе с 2020 году после трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией. #trtнарусском #азербайджан #миротворцы #интервью #россия #армения #карабах #соглашение #trtrussian