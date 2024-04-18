ПОЛИТИКА
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Военный журналист Гейдар Мирза: вывод российских миротворцев из Азербайджана не займет много времени
Военный журналист Гейдар Мирза рассказал в интервью TRT на русском, почему нет ничего неожиданного в досрочном выводе российских миротворцев из Азербайджана. Напомним, миротворческий контингент РФ находился в Карабахе с 2020 году после трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией. #trtнарусском #азербайджан #миротворцы #интервью #россия #армения #карабах #соглашение #trtrussian
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18 апреля 2024 г.
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