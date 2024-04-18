Министерство финансов США объявило о новых санкциях против 16 физических и 2 юридических лиц, обеспечивающих производство беспилотных летательных аппаратов Ирана, включая те, что были использованы в атаке 13 апреля.

Также под ограничения попали пять компаний, связанных с поставками сырья для иранской сталелитейной промышленности.

«Менее недели назад Иран нанес по Израилю один из крупнейших в мире ударов с применением ракет и беспилотников. Вместе с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты защитили Израиль. Мы помогли отразить эту атаку. И сегодня мы привлекаем Иран к ответственности - вводим против него новые санкции и меры экспортного контроля», — прокомментировал введение санкций против Ирана президент США Джо Байден.

Параллельно с этим Великобритания ввела санкции против ряда иранских военных организаций и лиц, причастных к производству беспилотников и ракет.

Эти действия последовали за заявлением министров финансов стран G7 о необходимости скоординированного противодействия способности Ирана «приобретать, производить или передавать оружие».

Европейский Союз также решил ужесточить санкции против Ирана после ракетно-беспилотной атаки на Израиль, чтобы «предотвратить дальнейшую эскалацию» на Ближнем Востоке.

Тегеран утверждает, что атака была ответом на израильский удар Израиля по иранскому консульству, в результате которого погибли высокопоставленные военнослужащие. Также Иран пригрозил пересмотром своей ядерной доктрины.