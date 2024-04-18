В Карабахе российские миротворцы находились на основании подписанного в ноябре трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией. Солдаты разместились вдоль бывшей линии соприкосновения и Лачинского коридора. Срок их пребывания — пять лет с момента подписания документа с последующим продлением на аналогичный период, если стороны этого захотят.

Таким образом, по соглашению, солдаты должны были находиться в регионе до 2025 года. Сообщения о досрочном выводе миротворческого контингента появились 16 февраля. СМИ сообщали о том, что вывод военных осуществляется эшелонированием через Дагестан. Официальные лица в Азербайджане и России подтвердили информацию о начале вывода военных РФ только к середине дня 17 апреля.

О том, насколько это решение было ожидаемым и какие последствия будет иметь, TRT на русском рассказал блогер и журналист из Еревана Роман Багдасарян:

— Это вполне закономерный процесс. Российским миротворцам нечего было делать в регионе после того, как армяне покинули Карабах в сентябре прошлого года. Думаю, что другого варианта просто не было, и это прекрасно понимали и в Москве, и в Баку.

— Как вывод миротворцев отразится на влиянии РФ на Южном Кавказе?

— Влияние России в Армении очень сильно уменьшилось, и оно продолжает сокращаться каждый день. Последняя точка в таком вопросе, как доверие, была поставлена в сентябре прошлого года. На протяжении последних трех лет Москва, как участник трехстороннего соглашения, демонстрировала лишь бездействие и безответственность.

Поэтому влияние будет уменьшаться, и очень надеюсь, что Грузия и Азербайджан будут также в этом заинтересованы. Это пойдет на пользу всему региону.

— Что это будет значить для карабахских армян?

— Ничего, потому что для карабахских армян русский солдат всегда был захватчиком, человеком, который подставлял лицо армянской национальности в Карабахе. Они прекрасно помнят, как русский солдат в 1991 году участвовал в операции «Кольцо».

Они знают, как русские солдаты, переодевшись в армянскую одежду, устраивали панику во время 44-дневной войны. Все три года после 44-дневной войны в регионе продолжались перестрелки, но миротворцы ничего не предпринимали и лишь сдавали армянские позиции. Во время взятия под контроль Лачинского коридора азербайджанской армией российские солдаты брали взятки с карабахских армян, а затем выгнали их, а сами продолжили пить и есть в самом Карабахе.

Наверное, русский солдат не чувствовал собственный позор, когда выгнал людей, которые там жили, а сам остался на этих территориях. Могу сказать, что карабахские армяне безразлично относятся к их выводу. Если бы они видели в них защитников, то в сентябре прошлого года не приняли бы решение уйти из своих домов.

— Как в обществе в целом отреагировали на это событие?

— Люди шокированы, что миротворцы ушли так быстро. Но я не могу сказать, что они расстроены. Большая часть армян мечтает, чтобы русских военных было поменьше в нашем регионе. За 35 лет миротворцы и власти РФ только дестабилизировали ситуацию.

Пусть простые люди живут в мире: и русские, и азербайджанцы, и армяне, и грузины. Но Россия и российский президент должны оставить попытки влиять на ситуацию в регионе.