Турция решительно опровергла любые предположения о том, что Анкара могла передавать данные со своей радиолокационной станции в Кюреджике Израилю в связи с недавней операцией Ирана против Израиля.

«Радар в Кюреджике был построен исключительно для нашей национальной безопасности и используется для защиты стран - союзников по НАТО. Данные, полученные на этой РЛС, передаются союзникам по НАТО в рамках установленных процедур. Речи о том, что происходит обмен со странами, не входящими в НАТО, не идет», — заявили источники в Министерстве национальной обороны Турции.

Представители ведомства также оценили атаку Ирана на Израиль, подчеркнув, что «все события находились под пристальным наблюдением и были приняты все возможные меры предосторожности».

Турция продолжает «последовательную, гуманную и справедливую позицию в ответ на атаки Израиля» и предпринимает шаги, чтобы «не допустить событий, которые нарушат стабильность в нашем регионе и станут причиной глобальных конфликтов», сообщили источники оборонного ведомства.

Кроме того, источник прокомментировал совместные учения ВВС Турции и США: «15-17 апреля американские самолеты B-1B в сопровождении наших F-16 находились в воздухе в турецком воздушном пространстве, где провели тренировки по дозаправке в воздухе и совместные учения. Эти тренировки проводятся несколько раз в год в рамках двусторонних соглашений и были запланированы заранее. Они никак не связаны с недавними событиями в нашем регионе».

Напомним, на ночь с 13 по 14 апреля Иран осуществил запуск беспилотников и ракет в направлении Израиля, объявив это мерой возмездия за атаку еврейского государства на консульский отдел иранского посольства в Дамаске. По данным иранских государственных СМИ, мишенями были военные объекты в Израиле.

Ответственные за оборону Израиля чиновники сообщили, что им удалось перехватить 99% из примерно 350 иранских снарядов, направленных в их сторону. В результате атаки был нанесен незначительный ущерб авиабазе Неватим.