Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал «постыдной провокацией» задержание начальника регионального управления МЧС Алихана Цакаева на КПП «Герзель» в Дагестане и призвал власти республики «принять соответствующие меры в отношении виновных».

По словам Кадырова, Цакаев «не допускал грубых нарушений», а сотрудники поста «трусливо разбежались», когда выяснили, что имеют дело с генералом.

«Была совершена постыдная провокация в отношении <...> начальника главного управления МЧС РФ по ЧР Алихана Цакаева. Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Гнать надо их из структур с треском», — заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни также добавил, что «недостойные сотрудники никогда не станут товарищами ни вам, ни нам» и «только подведут и сами посрамятся в нужную минуту».

Напомним, накануне в Дагестане был задержан начальник главного управления МЧС Чеченской Республики Алихан Цакаев. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте, где Цакаев был задержан сотрудниками полиции с применением силы.

Опубликованные видеокадры показывают, как полицейские вытащили чиновника из автомобиля и уложили его на землю. По данным российских СМИ, автомобиль Цакаева был остановлен из-за того, что он двигался по встречной полосе и не выполнил требование сотрудников ДПС.