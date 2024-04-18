Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан в президентском комплексе в Анкаре.

В ходе встречи главы государств подписали ряд двусторонних соглашений и сделали заявления для прессы.

Президент Эрдоган отметил, что отношения между странами развиваются в беспроигрышном ключе, а двусторонний торговый оборот достиг 345 млн долларов. «Мы нацелены на увеличение этого показателя до 1 млрд долларов», — заявил турецкий лидер.

Затронув тему Палестины, президент Эрдоган подчеркнул: «В Газе происходит одно из крупнейших массовых убийств этого столетия. Необходимо как можно скорее добиться безотлагательного и устойчивого прекращения огня, а затем искать решение на основе двух государств».

Президент Турции также отметил, что «западные страны смогли выступить с единодушным осуждением после ответных действий Ирана» и призвал тех же самых игроков теперь единым фронтом сказать «стоп» Израилю.

«Нельзя допускать попыток Израиля исказить повестку дня, скрыть жестокость в Газе и вытеснить этот вопрос из повестки дня», — подчеркнул Эрдоган.

В свою очередь президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявила, что Танзания поддерживает усилия Турции по поиску мирных решений международных споров и призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газе.

Стоит отметить, что по результатам переговоров между Турцией и Танзанией было подписано 6 соглашений в различных сферах, включая продвижение и содействие инвестициям, сотрудничество в высшем образовании, архивах, а также стипендиях для получения высшего образования.