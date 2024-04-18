ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган призвал Запад сказать Израилю «стоп»
Глава Турции на встрече с президентом Танзании обсудил ситуацию в Палестине, призвав «как можно скорее добиться безотлагательного и устойчивого прекращения огня» в Газе
Президент Эрдоган призвал Запад сказать Израилю «стоп»
Президент Эрдоган с коллегой из Танзании Самией Сулуху Хассан / Фото: Администрация президента Турции / Others
18 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан в президентском комплексе в Анкаре.

В ходе встречи главы государств подписали ряд двусторонних соглашений и сделали заявления для прессы.

Президент Эрдоган отметил, что отношения между странами развиваются в беспроигрышном ключе, а двусторонний торговый оборот достиг 345 млн долларов. «Мы нацелены на увеличение этого показателя до 1 млрд долларов», — заявил турецкий лидер.

Затронув тему Палестины, президент Эрдоган подчеркнул: «В Газе происходит одно из крупнейших массовых убийств этого столетия. Необходимо как можно скорее добиться безотлагательного и устойчивого прекращения огня, а затем искать решение на основе двух государств».

Президент Турции также отметил, что «западные страны смогли выступить с единодушным осуждением после ответных действий Ирана» и призвал тех же самых игроков теперь единым фронтом сказать «стоп» Израилю.

«Нельзя допускать попыток Израиля исказить повестку дня, скрыть жестокость в Газе и вытеснить этот вопрос из повестки дня», — подчеркнул Эрдоган.

В свою очередь президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявила, что Танзания поддерживает усилия Турции по поиску мирных решений международных споров и призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газе.

Стоит отметить, что по результатам переговоров между Турцией и Танзанией было подписано 6 соглашений в различных сферах, включая продвижение и содействие инвестициям, сотрудничество в высшем образовании, архивах, а также стипендиях для получения высшего образования.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us