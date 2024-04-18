ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Спецслужбы сорвали планы покушения на Зеленского
Польские власти в сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами задержали гражданина Польши Павела К., подозреваемого в сборе данных для российской разведки с целью планирования покушения на президента Украины
Спецслужбы сорвали планы покушения на Зеленского
Владимир Зеленский / Фото: Reuters / Others
18 апреля 2024 г.

Польские правоохранители в сотрудничестве с украинскими властями задержали гражданина Польши Павела К., подозреваемого в сборе и передаче российской разведке информации, необходимой для планирования покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Национальная прокуратура Польши.

Мужчина обвиняется в сотрудничестве с иностранной разведкой, что может повлечь до 8 лет лишения свободы. Следствие установило, что Павел К. «по заданию российских военных» собирал данные о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, что «должно было помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на жизнь главы иностранного государства — президента Украины Владимира Зеленского».

Прокуратура Польши подчеркнула «очень хорошее сотрудничество» с украинскими правоохранительными органами, которое позволило получить доказательства за пределами Польши.

Ранее в декабре суд в Польше признал 14 граждан России, Беларуси и Украины виновными в подготовке диверсий в пользу Москвы.

По данным СМИ, с начала полномасштабного вторжения России президент Зеленский пережил более 12 попыток покушения на его жизнь.

Сам президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России в ноябре 2023 года пережил не менее пяти покушений на его жизнь.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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