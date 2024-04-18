Польские правоохранители в сотрудничестве с украинскими властями задержали гражданина Польши Павела К., подозреваемого в сборе и передаче российской разведке информации, необходимой для планирования покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Национальная прокуратура Польши.

Мужчина обвиняется в сотрудничестве с иностранной разведкой, что может повлечь до 8 лет лишения свободы. Следствие установило, что Павел К. «по заданию российских военных» собирал данные о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, что «должно было помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на жизнь главы иностранного государства — президента Украины Владимира Зеленского».

Прокуратура Польши подчеркнула «очень хорошее сотрудничество» с украинскими правоохранительными органами, которое позволило получить доказательства за пределами Польши.

Ранее в декабре суд в Польше признал 14 граждан России, Беларуси и Украины виновными в подготовке диверсий в пользу Москвы.

По данным СМИ, с начала полномасштабного вторжения России президент Зеленский пережил более 12 попыток покушения на его жизнь.

Сам президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России в ноябре 2023 года пережил не менее пяти покушений на его жизнь.