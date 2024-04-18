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В Исландии наблюдают за извержением вулкана на фоне северного сияния
В исландском Гриндавике уже месяц наблюдают за извержением вулкана на фоне северного сияния. Это второе по продолжительности извержение вулкана в стране за последние три года после извержения вулкана Фаградальсфьялль (6 месяцев) в 2021 году. #Исландия #гриндавик #извержение #вулкан #северноесияние #пейзаж
В Исландии наблюдают за извержением вулкана на фоне северного сияния / Others
18 апреля 2024 г.
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