В Исландии наблюдают за извержением вулкана на фоне северного сияния

В исландском Гриндавике уже месяц наблюдают за извержением вулкана на фоне северного сияния. Это второе по продолжительности извержение вулкана в стране за последние три года после извержения вулкана Фаградальсфьялль (6 месяцев) в 2021 году. #Исландия #гриндавик #извержение #вулкан #северноесияние #пейзаж