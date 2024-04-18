Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин прилагает усилия для поиска шести систем противовоздушной обороны Patriot в странах НАТО в дополнение к еще одной, которую ранее пообещала передать Украине Германия.

«Мы знаем, что Украине сейчас нужна наша поддержка. Ей нужен четкий сигнал, что это будет продолжаться долго и на постоянной основе. И это также является целью наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить поставки достаточного количества оружия, артиллерии и боеприпасов», — подчеркнул Шольц, добавив, что Германия является страной, сделавшей «наиболее существенный вклад» в украинскую ПВО.

По словам Шольца, Германия уже передала Украине одну из семи систем противовоздушной обороны Patriot, и теперь он будет продвигать этот вопрос в ходе многочисленных обсуждений с союзниками, чтобы они также направили свои системы Patriot в Украину.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев просит передать ему хотя бы 7 из 100 систем ПВО, которые были идентифицированы в странах-союзниках.

Накануне по центру Чернигова было нанесено три ракетных удара. В результате ракетного обстрела погибли 18 человек, еще 77 были ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жертв в результате вражеского удара по Чернигову могло бы не быть, если у Украины было достаточно средств ПВО.

Стоит отметить, что из-за последних российских обстрелов значительный урон был нанесен энергетической инфраструктуре Украины. Украинские власти неоднократно призывали западные страны как можно скорее поставить Украине системы ПВО для защиты критически важных объектов инфраструктуры.